Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Вегас разгромил Оттаву, осечки Тампы и Вашингтона
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бостон – Детройт – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Флорида – Вашингтон – 5:4 (2:0, 2:3, 0:1, 1:0)
Монреаль – Айлендерс – 2:6 (0:1, 0:4, 2:1)
Оттава – Вегас – 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
Питтсбург – Филадельфия – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Торонто – Тампа-Бэй – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Калгари – Даллас – 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
Сиэтл – Баффало – 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Сан-Хосе – Сент-Луис – 3:5 (2:1, 1:3, 0:1)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов. Вклад Зари уже почти равноценен вкладу Динамо. Но суммарный показатель Украины низкий
- ЛК. Огненный дебют Конте в Тоттенхэме, победа Качарабы, ассист 40-летнего Хюбшмана
- Ньюкасл определился с главным тренером
- Рулав Одд уверенно одолел Днепр
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...