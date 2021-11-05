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НХЛ. Вегас разгромил Оттаву, осечки Тампы и Вашингтона

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Вегас разгромил Оттаву, осечки Тампы и Вашингтона

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бостон – Детройт – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Флорида – Вашингтон – 5:4 (2:0, 2:3, 0:1, 1:0)

Монреаль – Айлендерс – 2:6 (0:1, 0:4, 2:1)

Оттава – Вегас – 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Питтсбург – Филадельфия – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Торонто – Тампа-Бэй – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Калгари – Даллас – 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)

Сиэтл – Баффало – 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Сан-Хосе – Сент-Луис – 3:5 (2:1, 1:3, 0:1)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вегас Голден Найтс
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