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Донбасс в напряженном матче обыграл Сокол

Хоккей
(1 голосов)

Хозяева действовали увереннее

Донбасс в напряженном матче обыграл Сокол

Новина українською

Сегодня, 5 октября, состоялся центральный матч недели между принципиальными противниками "Донбассом" и "Соколом".

В первом периоде счёт открыли дончане. На перерыв "Донбасс" ушёл с минимальным преимуществом.

Во втором периоде "Сокол" сравнял счёт. Вскоре дончане вырвались вперёд. Хозяева не сбавили обороты и Виталий Лялька снайперским броском забросил шайбу, увеличив отрыв. Дончане задали темп игры, четвертую шайбу команды забросил Александр Пересунько – 4:1.

В третьем периоде гости отправили шайбу в ворота Андрея Макарова, уменьшив отрыв. Дмитрий Нименко уменьшил преимущество противников до минимального – 5:4.

"Донбасс" - "Сокол" 6:4 (1:0, 4:1, 1:3)

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Сокол (Киев)
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