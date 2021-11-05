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Донбасс в напряженном матче обыграл Сокол
Хозяева действовали увереннее
Сегодня, 5 октября, состоялся центральный матч недели между принципиальными противниками "Донбассом" и "Соколом".
В первом периоде счёт открыли дончане. На перерыв "Донбасс" ушёл с минимальным преимуществом.
Во втором периоде "Сокол" сравнял счёт. Вскоре дончане вырвались вперёд. Хозяева не сбавили обороты и Виталий Лялька снайперским броском забросил шайбу, увеличив отрыв. Дончане задали темп игры, четвертую шайбу команды забросил Александр Пересунько – 4:1.
В третьем периоде гости отправили шайбу в ворота Андрея Макарова, уменьшив отрыв. Дмитрий Нименко уменьшил преимущество противников до минимального – 5:4.
"Донбасс" - "Сокол" 6:4 (1:0, 4:1, 1:3)
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