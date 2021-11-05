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Мариуполь легко обыграл Белый Барс
Гости забросили лишь три шайбы
Сегодня, 5 ноября, в заключительном матче 15-го тура Украинской хоккейной лиги сошлись "Мариуполь" и "Белый Барс".
Первый период "Мариуполь" начал с двух быстрых заброшенных шайб. Однако, на экваторе периода "Белый Барс" смог перевернуть матч с ног на голову. Казалось, что команды уйдут на перерыв с равным счетом, но хозевам все же удалось выйти вперед.
Во второй двадцатиминутке команды обменялись шайбами. На второй перерыв команды снова ушли с минимальным преимуществом хозяев.
На старте третьего отрезка встречи "Мариуполь" вернул себе преимущество в две шайбы. После этого белоцерковцы посыпались и пропустили еще трижды.
"Мариуполь" - "Белый Барс" 8:3 (3:2, 1:1, 4:0)
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