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Мариуполь легко обыграл Белый Барс

Хоккей
(1 голосов)

Гости забросили лишь три шайбы

Мариуполь легко обыграл Белый Барс

Новина українською

Сегодня, 5 ноября, в заключительном матче 15-го тура Украинской хоккейной лиги сошлись "Мариуполь" и "Белый Барс".

Первый период "Мариуполь" начал с двух быстрых заброшенных шайб. Однако, на экваторе периода "Белый Барс" смог перевернуть матч с ног на голову. Казалось, что команды уйдут на перерыв с равным счетом, но хозевам все же удалось выйти вперед.

Во второй двадцатиминутке команды обменялись шайбами. На второй перерыв команды снова ушли с минимальным преимуществом хозяев.

На старте третьего отрезка встречи "Мариуполь" вернул себе преимущество в две шайбы. После этого белоцерковцы посыпались и пропустили еще трижды.

"Мариуполь" - "Белый Барс" 8:3 (3:2, 1:1, 4:0)

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В статье: ХК Белый барс (Белая Церковь) ХК Мариуполь
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