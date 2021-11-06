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НХЛ. Виннипег уверенно побеждает Чикаго, Аризона уступает Анахайму
Результаты матчей очередного тура НХЛ
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В ночь с 5 на 6 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Виннипег" – "Чикаго"
5 – 1 (2-0; 2-0; 1-1)
"Эдмонтон" – "Рейнджерс"
6 – 5 после ОТ (1-1; 1-3; 3-1; 1-0)
"Анахайм" – "Аризона"
3 – 1 (2-0; 1-0; 0-1)
"Ванкувер" – "Нэшвилл"
2 – 3 (1-1; 1-2; 0-0)
"Лос-Анджелес" – "Нью-Джерси"
3 – 2 после ОТ (0-0; 1-0; 1-2; 1-0)
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