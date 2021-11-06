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НХЛ. Виннипег уверенно побеждает Чикаго, Аризона уступает Анахайму

Хоккей
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Результаты матчей очередного тура НХЛ

НХЛ. Виннипег уверенно побеждает Чикаго, Аризона уступает Анахайму

google.co.uk

UA-Футбол
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В ночь с 5 на 6 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Виннипег" – "Чикаго"

5 – 1 (2-0; 2-0; 1-1)

"Эдмонтон" – "Рейнджерс"

6 – 5 после ОТ (1-1; 1-3; 3-1; 1-0)

"Анахайм" – "Аризона"

3 – 1 (2-0; 1-0; 0-1)

"Ванкувер" – "Нэшвилл"

2 – 3 (1-1; 1-2; 0-0)

"Лос-Анджелес" – "Нью-Джерси"

3 – 2 после ОТ (0-0; 1-0; 1-2; 1-0)

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В статье: НХЛ
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