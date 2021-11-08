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НХЛ. Миннесота бьет Айлендерс, успехи Анахайма и Ванкувера
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Детройт – Вегас – 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
Чикаго – Нэшвилл – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Анахайм – Сент-Луис – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Миннесота – Айлендерс – 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)
Ванкувер – Даллас – 6:3 (0:1, 4:1, 2:1)
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