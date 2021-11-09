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НХЛ. Вашингтон обыграл Баффало, Лос-Анджелес разгромил Торонто
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рейнджерс – Флорида – 4:3 (2:0, 2:0, 0:3)
Вашингтон – Баффало – 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
Торонто – Лос-Анджелес – 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
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