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Овечкин стал четвертым в истории НХЛ по заброшенным шайбам

Хоккей
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Мощное достижение звезды Вашингтона

Овечкин стал четвертым в истории НХЛ по заброшенным шайбам

фото - nhl.com

Новина українською

Александр Овечкин в победном матче Кэпиталз против Баффало (5:3) набрал 3 очка (1+2) и поднялся на четвертое место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб.

На счету лидера Вашингтона теперь 741 шайба, а впереди него находятся только Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

Овечкин в сезоне 2021-2022 в 12 матчах набрал 21 очко (11+10) и повторил личное достижение по количеству результативных действий на старте сезона.

Вашингтон занимает четвертое место в Восточной конференции, имея после 12 матчей 16 очков.

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
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