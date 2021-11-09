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Овечкин стал четвертым в истории НХЛ по заброшенным шайбам
Мощное достижение звезды Вашингтона
фото - nhl.com
Александр Овечкин в победном матче Кэпиталз против Баффало (5:3) набрал 3 очка (1+2) и поднялся на четвертое место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб.
Alex Ovechkin (@ovi8) just tied Brett Hull for fourth on the NHL all-time goals list with 741... ???? pic.twitter.com/XSMMPnlNqd— NHL (@NHL) November 9, 2021
На счету лидера Вашингтона теперь 741 шайба, а впереди него находятся только Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).
Овечкин в сезоне 2021-2022 в 12 матчах набрал 21 очко (11+10) и повторил личное достижение по количеству результативных действий на старте сезона.
Вашингтон занимает четвертое место в Восточной конференции, имея после 12 матчей 16 очков.
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