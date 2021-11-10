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НХЛ. Каролина обыграла Тампу, Детройт огорчил Эдмонтон

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Каролина обыграла Тампу, Детройт огорчил Эдмонтон

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тампа-Бэй – Каролина – 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Нью-Джерси – Флорида – 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)

Монреаль – Лос-Анджелес – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Бостон – Оттава – 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)

Детройт – Эдмонтон – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Виннипег – Сент-Луис – 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Чикаго – Питтсбург – 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, по буллитам - 1:0)

Калгари – Сан-Хосе – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Вегас – Сиэтл – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Ванкувер – Анахайм – 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Каролина Харрикейнз
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