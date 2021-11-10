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НХЛ. Каролина обыграла Тампу, Детройт огорчил Эдмонтон
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тампа-Бэй – Каролина – 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Нью-Джерси – Флорида – 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)
Монреаль – Лос-Анджелес – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Бостон – Оттава – 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)
Детройт – Эдмонтон – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Виннипег – Сент-Луис – 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Чикаго – Питтсбург – 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, по буллитам - 1:0)
Калгари – Сан-Хосе – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Вегас – Сиэтл – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Ванкувер – Анахайм – 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
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