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НХЛ. Миннесота разбила Аризону, гостевые победы Торонто и Нэшвилла
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Филадельфия – Торонто – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Даллас – Нэшвилл – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Аризона – Миннесота – 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)
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