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Донбасс отозвал своих хоккеистов из сборной Украины
Названа одна из возможных причин
фото - uhl.ua
Владелец ХК Донбасс Борис Колесников, не сумев договориться с ФХУ по развитию УХЛ, отозвал игроков из сборной Украины.
Журналист Вадим Плачинда рассказал о том, что Колесников отозвал из национальной сборной хоккеистов ХК Донбасс. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Сборная Украины должна сыграть контрольные матчи против Италии и Венгрии.
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