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Донбасс отозвал своих хоккеистов из сборной Украины

Хоккей
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Донбасс отозвал своих хоккеистов из сборной Украины

фото - uhl.ua

Новина українською

Владелец ХК Донбасс Борис Колесников, не сумев договориться с ФХУ по развитию УХЛ, отозвал игроков из сборной Украины.

Журналист Вадим Плачинда рассказал о том, что Колесников отозвал из национальной сборной хоккеистов ХК Донбасс. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Сборная Украины должна сыграть контрольные матчи против Италии и Венгрии.

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В статье: ХК Донбасс (Донецк)
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