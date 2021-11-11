Донбасс отозвал своих хоккеистов из сборной Украины

Владелец ХК Донбасс Борис Колесников, не сумев договориться с ФХУ по развитию УХЛ, отозвал игроков из сборной Украины.

Журналист Вадим Плачинда рассказал о том, что Колесников отозвал из национальной сборной хоккеистов ХК Донбасс. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Сборная Украины должна сыграть контрольные матчи против Италии и Венгрии.