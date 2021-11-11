Донбасс расторг контракт с Виталием Лялькой, который отказался покинуть сборную Украины

ХК "Донбасс" пишет, что клуб прекратил сотрудничество с нападающим Виталием Лялькой.

Сезон 2021/22 был для Ляльки шестым в составе "Донбасса" - всего в составе дончан форвард провел 212 матчей и набрал 299 (146+153) очков. Таким образом 9-ка дончан стал вторым игроком по результативности в истории "Донбасса", а также седьмым в истории чемпионатов Украины по хоккею.

Напомним, что Лялька стал единственным игроком, который не согласился покидать сборную Украины и возвращаться в "Донбасс". Ранее сообщалось, что владелец ХК "Донбасс" Борис Колесников, не сумев договориться с ФХУ по развитию УХЛ, отозвал игроков из национальной команды, которая должна сыграть контрольные матчи против Италии и Венгрии.

В текущем сезоне Виталий Лялька провел 12 матчей, набрав 17 (5+12) очков - это третий результат в "Донбассе" и десятый в общей бомбардирской гонке.