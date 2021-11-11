Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Донбасс расторг контракт с Виталием Лялькой
Игрок отказался покидать ряды сборной
ХК "Донбасс" пишет, что клуб прекратил сотрудничество с нападающим Виталием Лялькой.
Сезон 2021/22 был для Ляльки шестым в составе "Донбасса" - всего в составе дончан форвард провел 212 матчей и набрал 299 (146+153) очков. Таким образом 9-ка дончан стал вторым игроком по результативности в истории "Донбасса", а также седьмым в истории чемпионатов Украины по хоккею.
Напомним, что Лялька стал единственным игроком, который не согласился покидать сборную Украины и возвращаться в Донбасс.
В текущем сезоне Виталий Лялька провел 12 матчей, набрав 17 (5+12) очков - это третий результат в "Донбассе" и десятый в общей бомбардирской гонке.
Популярное сейчас
- Забивать некому. Украина – Болгария 1:1. Видео голов и обзор матча
- Украина - Болгария 1:1. Генеральная репетиция с ужасной реализацией
- 1:1. Украина отыгрывается против Болгарии шикарным ударом Степаненко – Видео
- НХЛ. Миннесота бьет Айлендерс, успехи Анахайма и Ванкувера
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО