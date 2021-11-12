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НХЛ. Вашингтон обыграл Детройт, победы Эдмонтона и Питтсбурга
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бостон – Эдмонтон – 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)
Монреаль – Калгари – 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
Нью-Джерси – Айлендерс – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Оттава – Лос-Анджелес – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Питтсбург – Флорида – 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 2:1)
Детройт – Вашингтон – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
Сент-Луис – Нэшвилл – 3:4 (2:0, 0:2, 1:1, 0:1)
Виннипег – Сан-Хосе – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Колорадо – Ванкувер – 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)
Сиэтл – Анахайм – 4:7 (0:1, 2:3, 2:3)
Вегас – Миннесота – 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)
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