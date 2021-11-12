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Президент ФХУ отреагировал на отъезд хоккеистов Донбасса из сборной Украины

Хоккей
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Скандал набирает обороты

Президент ФХУ отреагировал на отъезд хоккеистов Донбасса из сборной Украины

фото - XSPORT.ua

Новина українською

Накануне президент Донбасса Борис Колесников отозвал игроков клуба из расположение национальной сборной Украины, которая сегодня в Будапеште стартует на турнире Euro Hockey Challenge. Покинуть сборную отказался только Виталий Лялька, с которым Донбасс моментально расторг контракт.

Президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко отреагировал на решение руководства Донбасса.

«Я не буду давать оценку тем методам, которые использует Борис Колесников. Укрывание за спинами детей, а теперь и игроков национальной сборной вряд ли можно назвать смелым шагом. Не буду делать громкие заявления.

Все действия этих клубов получат оценку от дисциплинарных органов. В этот раз руководителям клубов не удастся перевести стрелки на спортсменов», - приводит слова Зубко официальный сайт ФХУ.

Стоит отметить, что после решения Донбасса об отзыве игроков из сборной Украины игроки-фарм клуба покинули расположение сборной Украины U-18, а Белый Барс отозвал своих хоккеистов со сборных Украины U-18 и U-20.

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В статье: сборная Украины по хоккею ХК Донбасс (Донецк) Георгий Зубко
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