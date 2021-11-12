Тренер сборной Украины: Не вправе осуждать тех игроков, которые нас покинули

Наставник сборной Украины по хоккею отреагировал на отъезд семерых игроков Донбасса, которых накануне отозвал из команды президент клуба Борис Колесников. Покинуть расположение сборной отказался только Виталий Лялька, с которым Донбасс тут же расторг контракт.

«Я не вправе осуждать тех игроков, которые нас покинули – испытания деньгами выдержат не все. Чтобы отстоять свою позицию при этих обстоятельствах нужно иметь, как сейчас модно говорить, стальные яйца.

Поэтому поверьте в свои силы и вы. Вы не первый день в хоккее и умеете многое. Давайте соберемся и покажем, что мы способны играть и побеждать при любых обстоятельствах», - цитирует Шахрайчука официальный сайт Федерации хоккея Украины.

Вместо покинувших расположение сборной Украины игроков Донбасса в команду были вызваны хоккеисты Сокола – Егор Мажуга, Михаил Рыбалко, Андрей Алексеев, Егор Кузьменко, Антон Рубан, Александр Павленко и Андрей Смирнов.

Сборная Украины на Euro Hockey Challenge сегодня сыграет с командой Италии.