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Тренер сборной Украины: Не вправе осуждать тех игроков, которые нас покинули
Комментарий Вадима Шахрайчука
фото - ФХУ
Наставник сборной Украины по хоккею отреагировал на отъезд семерых игроков Донбасса, которых накануне отозвал из команды президент клуба Борис Колесников. Покинуть расположение сборной отказался только Виталий Лялька, с которым Донбасс тут же расторг контракт.
«Я не вправе осуждать тех игроков, которые нас покинули – испытания деньгами выдержат не все. Чтобы отстоять свою позицию при этих обстоятельствах нужно иметь, как сейчас модно говорить, стальные яйца.
Поэтому поверьте в свои силы и вы. Вы не первый день в хоккее и умеете многое. Давайте соберемся и покажем, что мы способны играть и побеждать при любых обстоятельствах», - цитирует Шахрайчука официальный сайт Федерации хоккея Украины.
Вместо покинувших расположение сборной Украины игроков Донбасса в команду были вызваны хоккеисты Сокола – Егор Мажуга, Михаил Рыбалко, Андрей Алексеев, Егор Кузьменко, Антон Рубан, Александр Павленко и Андрей Смирнов.
Сборная Украины на Euro Hockey Challenge сегодня сыграет с командой Италии.
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