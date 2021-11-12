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Сборная Украины по хоккею по буллитам уступила Италии

Хоккей
(1 голосов)

Нашей команде не хватило везения

Сборная Украины по хоккею по буллитам уступила Италии

фото - uhl.ua

Новина українською

12 ноября, национальная сборная Украины сыграла свой первый матч на Euro Ice Hockey Challenge. Первым соперником украинцев стала сборная Италии.

В первом периоде итальянцам удалось открыть счёт в матче, а сборная Украины лишь создавала моменты и наносила удары, которые не отобразились на табло.

Во втором периоде украинская сборная действовала активнее в зоне соперника, но это снова не принесло результатов. А вот Марко Санна увеличил отрыв Италии и оформил дубль.

В заключительном отрезке матча сборная Украины забросила и сократила отставание до минимального. За две минуты до конца матча она сумела сравнять счёт. В овертайме командам не удалось определить победителя, а в серии буллитов сборная Италии одержала победу.

"Италия" - "Украина" 4:3 ПБ (1:0, 1:0, 1:3, 0:0, 1:0)

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В статье: сборная Украины по хоккею
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