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Обладатель Кубка Стэнли объявил о завершении карьеры
Брэйден Коберн провел за карьеру 983 матча
Фото: Twitter NHLPA
Бывший защитник клубов Национальной хоккейной лиги Брэйден Коберн объявил о завершении карьеры. Вместе с "Тампой" он выиграл Кубок Стэнли в 2020 году.
За свою карьеру Коберн также успел поиграть в "Атланте", "Филадельфии" и "Оттаве". Последний клубом Брэйдена стал "Нью-Йорк Айлендерс". За них он провёл 3 матча.
A #StanleyCup champion with 234 regular-season points in 983 career NHL games, blueliner Braydon Coburn has announced he will be hanging up the skates.— NHLPA (@NHLPA) November 12, 2021
Full release: https://t.co/dA4K2Bfiqi pic.twitter.com/4O6hYTdIfe
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