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Обладатель Кубка Стэнли объявил о завершении карьеры

Хоккей
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Брэйден Коберн провел за карьеру 983 матча

Обладатель Кубка Стэнли объявил о завершении карьеры

Фото: Twitter NHLPA

Новина українською

Бывший защитник клубов Национальной хоккейной лиги Брэйден Коберн объявил о завершении карьеры. Вместе с "Тампой" он выиграл Кубок Стэнли в 2020 году.

За свою карьеру Коберн также успел поиграть в "Атланте", "Филадельфии" и "Оттаве". Последний клубом Брэйдена стал "Нью-Йорк Айлендерс". За них он провёл 3 матча.

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В статье: Тампа-Бэй Лайтнинг
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