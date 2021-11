Обладатель Кубка Стэнли объявил о завершении карьеры

Бывший защитник клубов Национальной хоккейной лиги Брэйден Коберн объявил о завершении карьеры. Вместе с "Тампой" он выиграл Кубок Стэнли в 2020 году.

За свою карьеру Коберн также успел поиграть в "Атланте", "Филадельфии" и "Оттаве". Последний клубом Брэйдена стал "Нью-Йорк Айлендерс". За них он провёл 3 матча.

A #StanleyCup champion with 234 regular-season points in 983 career NHL games, blueliner Braydon Coburn has announced he will be hanging up the skates.



