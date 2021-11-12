Руководство НХЛ хочет провести конкурсы мастер-шоу Матча звёзд на одной из улиц Лас-Вегаса

Руководство Национальной хоккейной лиги ведёт переговоры с официальными лицами Лас-Вегаса о проведении двух новых мастер-шоу Матча звёзд на главной улице города "Лас-Вегас Стрип". Об этом пишет ESPN.

На этой неделе руководители лиги были в Лас-Вегасе, чтобы представить план городским властям, местной полиции и одному из отелей, находящихся на бульваре. Мероприятия на открытом воздухе будут созданы специально для Вегаса с тематикой, вдохновленной самим городом.

"НХЛ выбирает между несколькими различными концепциями мастер-шоу, но все они имеют оттенок Вегаса", — передаёт ESPN слова своего источника.

Мастер-шоу запланированы на пятницу, 4 февраля, а Матч всех звёзд НХЛ назначен на субботу, 5 февраля.