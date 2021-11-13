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НХЛ. Торонто в овертайме побеждает Калгари, Каролина минимально уступает Филадельфии

Хоккей
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Результаты матчей тура НХЛ

НХЛ. Торонто в овертайме побеждает Калгари, Каролина минимально уступает Филадельфии

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UA-Футбол
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В ночь с 12 на 13 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Эдмонтон"

3 – 2 (0-0; 3-2; 0-0)

"Королина" – "Филадельфия"

1 – 2 (0-0; 1-0; 0-2)

"Коламбус" – "Вашингтон"

3 – 4 (1-1; 2-2; 0-1)

"Торонто" – "Калгари"

2 – 1 после ОТ (0-0; 0-0; 1-1; 1-0)

"Чикаго" – "Аризона"

2 – 1 (0-0; 1-0; 1-1)

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В статье: НХЛ
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