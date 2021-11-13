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НХЛ. Торонто в овертайме побеждает Калгари, Каролина минимально уступает Филадельфии
Результаты матчей тура НХЛ
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В ночь с 12 на 13 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Эдмонтон"
3 – 2 (0-0; 3-2; 0-0)
"Королина" – "Филадельфия"
1 – 2 (0-0; 1-0; 0-2)
"Коламбус" – "Вашингтон"
3 – 4 (1-1; 2-2; 0-1)
"Торонто" – "Калгари"
2 – 1 после ОТ (0-0; 0-0; 1-1; 1-0)
"Чикаго" – "Аризона"
2 – 1 (0-0; 1-0; 1-1)
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