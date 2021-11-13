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Украина проиграла Венгрии на международном Мемориале Тамаша Шаркози
Украинцы покинули соревнование
Национальная сборная Украины по хоккею уступила команде Венгрии на международном Мемориале Тамаша Шаркози.
Венгрия – Украина 2:1
(1:1, 1:0, 0:0)
1 период: 1:0 Галло (00:53); 1:1 Михнов (06:20)
2 период: 2:1 Галло (04:03)
3 период:
Украина: Петров (Кубрицкий); Матусевич – Рыбалко, Алексеев – Мажуга, Ратушный – Товстушко, Смирнов – Сисак; Лялька-Нименко-Павленко, Кузьменко – Михнов – Рубан, Гриценко – Савченко – Ворона, Благой – Костиков – Мазур.
Наша команда с двумя поражениями в группе (от Венгрии и Италии) занимает последнее место, имея в своем активе 1 очко.
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