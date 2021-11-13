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Украина проиграла Венгрии на международном Мемориале Тамаша Шаркози

Хоккей
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Украинцы покинули соревнование

Украина проиграла Венгрии на международном Мемориале Тамаша Шаркози

UA-Футбол
Новина українською

Национальная сборная Украины по хоккею уступила команде Венгрии на международном Мемориале Тамаша Шаркози.

Венгрия – Украина 2:1

(1:1, 1:0, 0:0)

1 период: 1:0 Галло (00:53); 1:1 Михнов (06:20)

2 период: 2:1 Галло (04:03)

3 период:

Украина: Петров (Кубрицкий); Матусевич – Рыбалко, Алексеев – Мажуга, Ратушный – Товстушко, Смирнов – Сисак; Лялька-Нименко-Павленко, Кузьменко – Михнов – Рубан, Гриценко – Савченко – Ворона, Благой – Костиков – Мазур.

Наша команда с двумя поражениями в группе (от Венгрии и Италии) занимает последнее место, имея в своем активе 1 очко.

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В статье: Украина Венгрия сборная Украины по хоккею
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