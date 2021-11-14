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НХЛ. Детройт в овертайме побеждает Монреаль, Сан-Хосе разгромно проигрывает Колорадо
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 13 на 14 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Торонто"
4 – 5 (1-1; 1-2; 2-2)
"Виннипег" – "Лос-Анджелес"
3 – 2 после ОТ (1-1; 0-1; 1-0; 1-0
"Детройт" – "Монреаль"
3 – 2 после ОТ (0-1; 2-0; 0-1; 1-0)
"Коламбус" – "Рейнджерс"
3 – 5 (1-1; 1-3; 1-1)
"Оттава" – "Питтсбург"
6 – 3 (0-0; 4-0; 2-3)
"Тампа-Бэй" – "Флорида"
3 – 2 после ОТ (1-0; 1-2; 0-0; 1-0)
"Каролина" – "Сент-Луис"
3 – 2 (1-0; 1-1; 1-1)
"Даллас" – "Филадельфия"
5 – 2 (1-0; 2-1; 2-1)
"Нэшвилл" – "Аризона"
4 – 1 (2-0; 1-0; 1-1)
"Колорадо" – "Сан-Хосе"
6 – 2 (2-1; 2-0; 2-1)
"Вегас" – "Ванкувер"
7 – 4 (1-2; 2-1; 4-1)
"Сиэтл" – "Миннесота"
2 – 4 (0-1; 0-2; 2-1)
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