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НХЛ. Детройт в овертайме побеждает Монреаль, Сан-Хосе разгромно проигрывает Колорадо

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Детройт в овертайме побеждает Монреаль, Сан-Хосе разгромно проигрывает Колорадо

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В ночь с 13 на 14 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Торонто"

4 – 5 (1-1; 1-2; 2-2)

"Виннипег" – "Лос-Анджелес"

3 – 2 после ОТ (1-1; 0-1; 1-0; 1-0

"Детройт" – "Монреаль"

3 – 2 после ОТ (0-1; 2-0; 0-1; 1-0)

"Коламбус" – "Рейнджерс"

3 – 5 (1-1; 1-3; 1-1)

"Оттава" – "Питтсбург"

6 – 3 (0-0; 4-0; 2-3)

"Тампа-Бэй" – "Флорида"

3 – 2 после ОТ (1-0; 1-2; 0-0; 1-0)

"Каролина" – "Сент-Луис"

3 – 2 (1-0; 1-1; 1-1)

"Даллас" – "Филадельфия"

5 – 2 (1-0; 2-1; 2-1)

"Нэшвилл" – "Аризона"

4 – 1 (2-0; 1-0; 1-1)

"Колорадо" – "Сан-Хосе"

6 – 2 (2-1; 2-0; 2-1)

"Вегас" – "Ванкувер"

7 – 4 (1-2; 2-1; 4-1)

"Сиэтл" – "Миннесота"

2 – 4 (0-1; 0-2; 2-1)

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В статье: НХЛ
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