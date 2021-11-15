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НХЛ. Вашингтон разбил Питтсбург, Эдмонтон справился с Сент-Луисом
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оттава – Калгари – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Сент-Луис – Эдмонтон – 4:5 (1:1, 1:3, 2:1)
Бостон – Монреаль – 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)
Рейнджерс – Нью-Джерси – 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 4:3)
Вашингтон – Питтсбург – 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
Анахайм – Ванкувер – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
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