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НХЛ. Тампа разгромила Айлендерс, Коламбус разобрался с Детройтом
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Коламбус – Детройт – 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)
Тампа-Бэй – Айлендерс – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
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