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Сокол в очередной раз обыграл Краматорск

Хоккей
(1 голосов)

Хозяева не смогли справиться с оппонентами

Сокол в очередной раз обыграл Краматорск

фото - УХЛ

Новина українською

16 ноября, после международной паузы, возобновились игры в чемпионате УХЛ. Первыми на лед вышли "Краматорск" и "Сокол".

На старте поединка счёт открыл "Сокол", реализовав большинство. Меньше чем через минуту киевляне удвоили своё преимущество, но "Краматорск" сумел сократить отрыв. До конца первого периода краматорчане сравняли счёт.

Во втором периоде Антон Рубан вывел "Сокол" вперёд и на перерыв команды ушли со счётом 2:3.

В завершающей двадцатиминутке Андрей Михнов обыграл Виталия Труса, забросив четвертую шайбу команды. Матч завершился со счётом 2:4.

"Краматорск" - "Сокол" 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)

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В статье: ХК Сокол (Киев) ХК Краматорск
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