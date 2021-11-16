Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сокол в очередной раз обыграл Краматорск
Хозяева не смогли справиться с оппонентами
фото - УХЛ
16 ноября, после международной паузы, возобновились игры в чемпионате УХЛ. Первыми на лед вышли "Краматорск" и "Сокол".
На старте поединка счёт открыл "Сокол", реализовав большинство. Меньше чем через минуту киевляне удвоили своё преимущество, но "Краматорск" сумел сократить отрыв. До конца первого периода краматорчане сравняли счёт.
Во втором периоде Антон Рубан вывел "Сокол" вперёд и на перерыв команды ушли со счётом 2:3.
В завершающей двадцатиминутке Андрей Михнов обыграл Виталия Труса, забросив четвертую шайбу команды. Матч завершился со счётом 2:4.
"Краматорск" - "Сокол" 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)
Популярное сейчас
- Без нервов мы не можем. Молодежка Ротаня в непростом матче обыграла Сербию
- Украина – Сербия | АУДИО трансляция матча U-21
- Как ЮАР осталась без Мундиаля из-за симуляции хавбека Лестера
- Украина проиграла Венгрии на международном Мемориале Тамаша Шаркози
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО