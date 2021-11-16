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Рулав Одд добыл самую крупную победу в истории клуба

Хоккей
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Хозяева просто не дали и малейшего шанса сопернику

Рулав Одд добыл самую крупную победу в истории клуба

Фото: uhl.ua/ Автор - неизвестен

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16 ноября, в рамках 17-го тура Украинской хоккейной лиги в Харькове сошлись "Рулав Одд" и "Белый Барс".

На старте первого периода харьковчане смогли открыть счет. После пропущенного гола "Белый Барс" смог выровнять игру, но первый период завершился с минимальным преимуществом "викингов".

Во второй двадцатиминутке "Рулав Одду" удалось навязать игру противнику и полностью взять под свой контроль ход поединка.

На 10-й секунде третьего отрезка встречи Николай Киселев сделал дубль, а до конца периода хозяева усилиями Алексея Баскова и Евгения Абаджяна увеличели преимущество.

"Рулав Одд" - "Белый Барс" 8:0 (1:0, 4:0, 3:0)

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В статье: Белый Барс (Белая Церковь) Рулав Одд
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Источник:
УХЛ

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