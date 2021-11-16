Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рулав Одд добыл самую крупную победу в истории клуба
Хозяева просто не дали и малейшего шанса сопернику
Фото: uhl.ua/ Автор - неизвестен
16 ноября, в рамках 17-го тура Украинской хоккейной лиги в Харькове сошлись "Рулав Одд" и "Белый Барс".
На старте первого периода харьковчане смогли открыть счет. После пропущенного гола "Белый Барс" смог выровнять игру, но первый период завершился с минимальным преимуществом "викингов".
Во второй двадцатиминутке "Рулав Одду" удалось навязать игру противнику и полностью взять под свой контроль ход поединка.
На 10-й секунде третьего отрезка встречи Николай Киселев сделал дубль, а до конца периода хозяева усилиями Алексея Баскова и Евгения Абаджяна увеличели преимущество.
"Рулав Одд" - "Белый Барс" 8:0 (1:0, 4:0, 3:0)
Популярное сейчас
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы
- Еще один лидер Боснии в матче с Украиной не сыграет
- Павелко отреагировал на гомофобные высказывания Беседина и Бутко
- Сборная Украины по хоккею по буллитам уступила Италии
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО