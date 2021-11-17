ХК Краматорск получит техническое поражение

Клуб "Краматорск" получит техническое поражение за состоявшийся вчера матч киевского "Сокола" 16 ноября и завершился победой столичного клуба со счетом 4:2.

Основанием для санкций является участие в игре в составе "Краматорская" хоккеиста Павла Тарана, которого вместе с шестью хоккеистами "Донбасса" Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины отстранил от участия во всех официальных соревнованиях на время проведения расследования по факту открытия производств Украины. к чемпионату мира в дивизионе 1В.

О запрете на участие в матче хоккеиста Тарана представителей магазина предупредил главный судья Севрук. Однако Краматорск сознательно проигнорировал решение ДК ФХУ и включил отстраненного хоккеиста в заявку. За что теперь понесет наказание в виде турнирных санкций.

Также информируем, что согласно статье 40 Дисциплинарного кодекса ФХУ, при установлении повторных нарушений регламентных документов соревнований нарушитель будет снят с чемпионата.