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ХК Краматорск получит техническое поражение
Руководство клуба проигнорировало замечание судьи
Клуб "Краматорск" получит техническое поражение за состоявшийся вчера матч киевского "Сокола" 16 ноября и завершился победой столичного клуба со счетом 4:2.
Основанием для санкций является участие в игре в составе "Краматорская" хоккеиста Павла Тарана, которого вместе с шестью хоккеистами "Донбасса" Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины отстранил от участия во всех официальных соревнованиях на время проведения расследования по факту открытия производств Украины. к чемпионату мира в дивизионе 1В.
О запрете на участие в матче хоккеиста Тарана представителей магазина предупредил главный судья Севрук. Однако Краматорск сознательно проигнорировал решение ДК ФХУ и включил отстраненного хоккеиста в заявку. За что теперь понесет наказание в виде турнирных санкций.
Также информируем, что согласно статье 40 Дисциплинарного кодекса ФХУ, при установлении повторных нарушений регламентных документов соревнований нарушитель будет снят с чемпионата.
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