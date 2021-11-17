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Хоккей 3 на 3 может войти в программу Олимпийских игр

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Пока МОК рассматривает это предложение

Хоккей 3 на 3 может войти в программу Олимпийских игр

фото - AP Photo

Новина українською

МОК рассматривает предложение ИИХФ о включении соревнования в Олимпиаду

По информации президента ИИХФ Люка Тардифа, МОК рассматривает предложение международной федерации о включении хоккея 3-на-3 в программу Олимпиад.

Соревнование может появится на ОИ в 2030 году.

Напомним, что ранее такого рода турнир проводился ИИХФ на юношеской Олимпиаде-2020 в Лозанне. Было принято решение, что в 2024 году хоккей 3 на 3 войдёт в официальную программу.

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В статье: хоккей
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Источник:
Tribuna

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