Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хоккей 3 на 3 может войти в программу Олимпийских игр
Пока МОК рассматривает это предложение
фото - AP Photo
МОК рассматривает предложение ИИХФ о включении соревнования в Олимпиаду
По информации президента ИИХФ Люка Тардифа, МОК рассматривает предложение международной федерации о включении хоккея 3-на-3 в программу Олимпиад.
Соревнование может появится на ОИ в 2030 году.
Напомним, что ранее такого рода турнир проводился ИИХФ на юношеской Олимпиаде-2020 в Лозанне. Было принято решение, что в 2024 году хоккей 3 на 3 войдёт в официальную программу.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Tribuna
Популярное сейчас
- Три ключевых игрока Динамо не сыграют против Черноморца
- Петраков перенял хорошее и отсек плохое. Но победа Украины не только тренерская, но и игроков
- Довбик: Выхожу и забиваю в ответственный момент. Можно сказать, джокер
- ХК Краматорск получит техническое поражение
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...