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Днепр не сумел обыграть Донбасс в 17-м туре чемпионата Украинской хоккейной лиги
Гости оказались сильнее
Фото:uhl.ua/ Автор - неизвестен
В Херсоне состоялся матч 17-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Днепр" принимал "Донбасс".
Первый период прошёл при обоюдной борьбе, но лидера определить так и не удалось. Счёт в матче на 22-й минуте второго отрезка игры открыл Никита Буценко. Буквально тут же "щуки" отыгрались.
Под занавес второго периода дончане вышли вперёд, реализовавшего численное преимущество и на 41-й минуте гости ещё одной шайбой.
"Днепр" - "Донбасс" 1:3 (0:0; 1:2; 0:1)
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