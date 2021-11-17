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Днепр не сумел обыграть Донбасс в 17-м туре чемпионата Украинской хоккейной лиги

Хоккей
(1 голосов)

Гости оказались сильнее

Днепр не сумел обыграть Донбасс в 17-м туре чемпионата Украинской хоккейной лиги

Фото:uhl.ua/ Автор - неизвестен

Новина українською

В Херсоне состоялся матч 17-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Днепр" принимал "Донбасс".

Первый период прошёл при обоюдной борьбе, но лидера определить так и не удалось. Счёт в матче на 22-й минуте второго отрезка игры открыл Никита Буценко. Буквально тут же "щуки" отыгрались.

Под занавес второго периода дончане вышли вперёд, реализовавшего численное преимущество и на 41-й минуте гости ещё одной шайбой.

"Днепр" - "Донбасс" 1:3 (0:0; 1:2; 0:1)

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Днепр (Херсон)
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