Кременчук обіграл Мариуполь в серии булиттов

Сегодня, 17 ноября, в рамках 17-го тура УХЛ встретились "Кременчук" и "Мариуполь".

В первом периоде командам не удалось распечатать счёт. Противники наносили удары по воротам друг друга, но на перерыв ушли, оставив интригу первого гола.

Во втором периоде вратари всё также уверенно защищали свои владения. "Кременчук" старался прошить Алексея Трифонова, но шайбу забросить не удалось.

В третьей двадцатиминутке и в дополнительное время оппоненты не опередили лидера. Исход матча решился в серии буллитов.

"Кременчук" - "Мариуполь" 1:0 ПБ (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)