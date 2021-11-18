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НХЛ. Вашингтон переиграл Лос-Анджелес, Чикаго сильнее Сиэтла
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ванкувер – Колорадо – 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
Сиэтл – Чикаго – 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Лос-Анджелес – Вашингтон – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
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