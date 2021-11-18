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Краматорск с минимальной разницей обыграл Белый Барс

Хоккей
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Гостям не хватило времени

Краматорск с минимальной разницей обыграл Белый Барс

https://uhl.ua

Новина українською

18 ноября, в рамках стартового матча 18-го тура Украинской хоккейной лиги "Краматорск" принимал белоцерковский "Белый Барс".

Уже к пятой минуте первого периода счет бьл 2:0 на табло в пользу "Краматорска". Тем не менее, во второй половине стартовой двадцатиминутки "Белый Барс" сумел выровнять игру.

Во втором периоде команды обменялись шайбами. На старте третьего отрезка встречи Игорь Калинычев оформил дубль, сделав счет 4:1 на табло. Cпустя минуту "Белый Барс" вернулся в игру, сократив отставание до двух шайб. Под конец периода белоцерковцы усилиями Владислава Браги свели свое отставание до минимума. Однако, на большее у гостей не хватило времени и матч завершился минимальной победой "Краматорска" - 4:3.

"Краматорск" - "Белый Барс" 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)

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В статье: ХК Белый барс (Белая Церковь) ХК Краматорск
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