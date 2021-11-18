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Сокол совершил камбэк в матче с Рулав Одд
Все решилось в заключительном отрезке
фото - УХЛ
18 ноября, в рамках 18-го тура Украинской хоккейной лиги в Харькове сошлись "Рулав Одд" и "Сокол".
В первом периоде обе команды начали игру с активного прессинга и атак. Первыми счёт открыли хозяева. "Сокол" отметился в меньшинстве. Харьковчане вышли вперёд – гол забил Алексей Басков.
Во втором периоде Сергеев увеличил отрыв "Рулав Одд". На перерыв харьковчане ушли с преимуществом в счёте - 3:1.
В третьем периоде "Сокол" нашел свою игру и смог совершить волевой камбэк. Сначала Кузьменко сократил отрыв до минимальных 3:2, а затем Александр Павленко направил шайбу в ворота Олега Петрова и сравнял счет. Под занавес встречи Андрей Алексеев мощным броском забил гол и вывел "Сокол" вперед. А на последней минуте Андрей Михнов установил итоговый счет 5:3 в пользу "Сокола".
"Рулав Одд" - "Сокол" 3:5 (2:1, 1:0, 0:4)
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