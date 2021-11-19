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Федерация хоккея Украины отстранила хоккеистов Донбасса и Краматорска. Клубы продолжают выпускать их на лед и могут быть сняты с чемпионата
Громкий скандал в украинском хоккее получил развитие
фото - УХЛ
Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины на два месяца отстранил от соревнований хоккеистов, которые покинули расположение сборной Украины перед турниром Euro Hockey Challenge.
Речь о шестерых игроках Донбасса (Филипп Пангелов-Юлдашев, Виталий Андрейкив, Виктор Захаров, Александр Пересунько, Никита Буценко и Илья Коренчук), а также представителе Краматорска Павле Таране.
И Донбасс, и Краматорск игнорируют решение Федерации хоккея Украины. Оба клуба направили в ФХУ обращения касательно нарушения трудового законодательства Украины.
Краматорск получил два подряд технических поражения за участие в матчах чемпионата Украины Тарана. Теперь ФХУ на следующем заседании рассмотрит вопрос снятия команды с чемпионата УХЛ.
Аналогичные санкции ФХУ может применить и в отношении Донбасса – чемпион Украины уже получил техническое поражение за матч с Днепром (3:1), а сегодня Донбасс в 18:30 по киевскому времени сыграет с Кременчугом.
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