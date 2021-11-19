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Мариуполь в овертайме дожал Днепр

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Матч не порадовал болельщиков большим количеством заброшенных шайб

Мариуполь в овертайме дожал Днепр

Фото: УХЛ

Новина українською

19 ноября, в рамках 18-го тура УХЛ "Днепр" сыграл с "Мариуполем".

В первом периоде противникам не удалось снять паутину с ворот друг друга - на перерыв команды ушли с изначальным счётом на табло.
Во втором периоде "Днепру" не удалось реализовать большинство, гости активно наседали на "щук", но голкипер отражал броски. Во втором игровом отрезке соперники также не отличись заброшенными шайбами.

В третьем периоде хозяева открыли счёт. "Стальные чайки" не отдали инициативу игры и на последней минуте сравняли, переведя матч в овертайм. В дополнительное время Элиезер Щербатов точным броском забросил шайбу в ворота и принес победу своей команде.

"Днепр" - "Мариуполь" 1:2 ОТ (0:0; 0:0; 1:1; 0:1)

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В статье: ХК Днепр (Херсон) ХК Мариуполь
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