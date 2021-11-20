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НХЛ. Колорадо разгромили Сиэтл, Виннипег уступил Ванкуверу
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 19 на 20 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Ванкувер" – "Виннипег"
3 – 2 (1-0; 2-1; 0-1)
"Сиэтл" – "Колорадо"
3 – 7 (0-2; 0-4; 3-1)
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