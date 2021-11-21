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НХЛ. Вашингтон уничтожил Сан-Хосе, Аризона в овертайме обыграла Детройт

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Вашингтон уничтожил Сан-Хосе, Аризона в овертайме обыграла Детройт

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В ночь с 20 на 21 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Флорида" – "Миннесота"

5 – 4 (1-0; 2-1; 2-3)

"Айлендерс" – "Калгари"

2 – 5 (1-2; 0-1; 1-2)

"Монреаль" – "Нэшвилл"

6 – 3 (1-0; 4-0; 1-3)

"Торонто" – "Питтсбург"

0 – 2 (0-2; 0-0; 0-0)

"Филадельфия" – "Бостон"

2 – 5 (0-1; 2-2; 0-2)

"Аризона" – "Детройт"

2 – 1 после ОТ (0-1; 0-0; 1-0; 1-0)

"Даллас" – "Сент-Луис"

4 – 1 (0-0; 2-1; 2-0)

"Вегас" – "Коламбус"

3 – 2 (0-2; 1-0; 2-0)

"Эдмонтон" – "Чикаго"

5 – 2 (4-1; 0-0; 1-1)

"Сан-Хосе" – "Вашингтон"

0 – 4 (0-2; 0-0; 0-2)

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В статье: НХЛ
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