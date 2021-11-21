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НХЛ. Вашингтон уничтожил Сан-Хосе, Аризона в овертайме обыграла Детройт
Результаты тура НХЛ
google.co.uk
В ночь с 20 на 21 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Флорида" – "Миннесота"
5 – 4 (1-0; 2-1; 2-3)
"Айлендерс" – "Калгари"
2 – 5 (1-2; 0-1; 1-2)
"Монреаль" – "Нэшвилл"
6 – 3 (1-0; 4-0; 1-3)
"Торонто" – "Питтсбург"
0 – 2 (0-2; 0-0; 0-0)
"Филадельфия" – "Бостон"
2 – 5 (0-1; 2-2; 0-2)
"Аризона" – "Детройт"
2 – 1 после ОТ (0-1; 0-0; 1-0; 1-0)
"Даллас" – "Сент-Луис"
4 – 1 (0-0; 2-1; 2-0)
"Вегас" – "Коламбус"
3 – 2 (0-2; 1-0; 2-0)
"Эдмонтон" – "Чикаго"
5 – 2 (4-1; 0-0; 1-1)
"Сан-Хосе" – "Вашингтон"
0 – 4 (0-2; 0-0; 0-2)
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