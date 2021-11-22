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НХЛ. Сиэтл остановил Вашингтон, Тампа справилась с Миннесотой

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Сиэтл остановил Вашингтон, Тампа справилась с Миннесотой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тампа-Бэй – Миннесота – 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, по буллитам - 1:0)

Рейнджерс – Баффало – 5:4 (1:1, 3:3, 1:0)

Бостон – Калгари – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Айлендерс – Торонто – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Ванкувер – Чикаго – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Сиэтл – Вашингтон – 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Лос-Анджелес – Аризона – 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Сиэтл Кракен
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