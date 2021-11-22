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НХЛ. Сиэтл остановил Вашингтон, Тампа справилась с Миннесотой
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тампа-Бэй – Миннесота – 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, по буллитам - 1:0)
Рейнджерс – Баффало – 5:4 (1:1, 3:3, 1:0)
Бостон – Калгари – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Айлендерс – Торонто – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Ванкувер – Чикаго – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Сиэтл – Вашингтон – 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
Лос-Анджелес – Аризона – 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
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