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Кременчук совершил камбэк в матче с Соколом
Хозяева лучше начали матч, но не сумели его выиграть
В Киеве состоялся матч 19-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором встречались "Сокол" и "Кременчук".
Первый период прошёл с небольшим преимуществом хозяев, которое во втором игровом отрезке превратилось в заброшенные шайбы. На 29-й минуте "Сокол" реализовал численное преимущество киевлян, а спустя удвоил его.
Но уже на старте третьего периода "Кременчук" дважды отметился в воротах Артура Оганджаняна. На 51-й минуте Антон Кошелев вывел "горожан" вперёд, а под занавес встречи Александр Коробов забросил в большинстве.
"Сокол" - "Кременчук" 2:4 (0:0; 2:0; 0:4)
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