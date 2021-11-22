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Кременчук совершил камбэк в матче с Соколом

Хоккей
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Хозяева лучше начали матч, но не сумели его выиграть

Кременчук совершил камбэк в матче с Соколом

Новина українською

В Киеве состоялся матч 19-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором встречались "Сокол" и "Кременчук".

Первый период прошёл с небольшим преимуществом хозяев, которое во втором игровом отрезке превратилось в заброшенные шайбы. На 29-й минуте "Сокол" реализовал численное преимущество киевлян, а спустя удвоил его.

Но уже на старте третьего периода "Кременчук" дважды отметился в воротах Артура Оганджаняна. На 51-й минуте Антон Кошелев вывел "горожан" вперёд, а под занавес встречи Александр Коробов забросил в большинстве.

"Сокол" - "Кременчук" 2:4 (0:0; 2:0; 0:4)

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В статье: ХК Сокол (Киев) Кременчук
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Источник:
УХЛ

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