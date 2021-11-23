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НХЛ. Коламбус и Колорадо забросили по семь шайб, осечки Вегаса и Каролины
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Баффало – Коламбус – 4:7 (2:2, 2:3, 0:2)
Нэшвилл – Анахайм – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Сент-Луис – Вегас – 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)
Колорадо – Оттава – 7:5 (2:2, 1:1, 4:2)
Виннипег – Питтсбург – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Сан-Хосе – Каролина – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
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