Донбасс потребовал от ФХУ отменить два технических поражения

ХК Донбасс опубликовал заявление после двух технических поражений, которые Федерация хоккея Украины засчитала клубу за участие в матчах хоккеистов, получивших отстранение за отъезд из расположения сборной Украины перед турниром Euro Hockey Challenge.

«Это решение принято с нарушением норм дисциплинарного кодекса ФХУ, а также грубо нарушает трудовое законодательство Украины.

Продолжая отстаивать свои права, ХК Донбасс приложит все силы для утверждения демократических правил, принятых Международной федерацией хоккея, в украинском хоккейном сообществе», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

В 18:30 по киевскому времени Донбасс в матче регулярного чемпионата УХЛ сыграет с Краматорском. Оба клуба могут снять с турнира в случае появления на льду дисквалифицированных хоккеистов.