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Краматорск и Мариуполь обратился в ДК ФХУ
Дело в отсутствии паспорта у Виктора Андрущенко
https://uhl.ua
ХК "Краматорск" и ХК "Мариуполь" опубликовали заявления на своих страницах в Инстаграм с просьбой открыть дисциплинарное производство по делу Виктора Андрущенко.
Пример письма "Краматорска":
"Недавно нашему клубу стало известно, что ХК "Сокол" при заявке игрока команды Виктора Андрущенко среди документов, необходимых для заявки, предоставил его недействительный паспорт гражданина Украины.
Отметим, что Андрущенко принял участие в двух встречах с ХК Краматорск. Матчи номера 37 и 65.
Согласно пункту 1 статьи 54 Дисциплинарного кодекса Федерации хоккея Украины за предоставление недостоверной информации об игроках, включенных в заявочный список клуба на игру, результаты матчей с его участием аннулируются, а клубу засчитывается техническое поражение.
Хоккейный клуб "Краматорск", согласно части 1 статьи 3 Дисциплинарного кодекса ФХУ, просит открыть дисциплинарное производство и применить к ХК "Сокол" дисциплинарную санкцию в отношении матчей с участием нашей команды."
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