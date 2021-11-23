Краматорск и Мариуполь обратился в ДК ФХУ

ХК "Краматорск" и ХК "Мариуполь" опубликовали заявления на своих страницах в Инстаграм с просьбой открыть дисциплинарное производство по делу Виктора Андрущенко.

Пример письма "Краматорска":

"Недавно нашему клубу стало известно, что ХК "Сокол" при заявке игрока команды Виктора Андрущенко среди документов, необходимых для заявки, предоставил его недействительный паспорт гражданина Украины.

Отметим, что Андрущенко принял участие в двух встречах с ХК Краматорск. Матчи номера 37 и 65.

Согласно пункту 1 статьи 54 Дисциплинарного кодекса Федерации хоккея Украины за предоставление недостоверной информации об игроках, включенных в заявочный список клуба на игру, результаты матчей с его участием аннулируются, а клубу засчитывается техническое поражение.

Хоккейный клуб "Краматорск", согласно части 1 статьи 3 Дисциплинарного кодекса ФХУ, просит открыть дисциплинарное производство и применить к ХК "Сокол" дисциплинарную санкцию в отношении матчей с участием нашей команды."