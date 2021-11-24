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НХЛ. Тампа разбила Филадельфию, Эдмонтон проиграл Далласу
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тампа-Бэй – Филадельфия – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Даллас – Эдмонтон – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Калгари – Чикаго – 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)
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