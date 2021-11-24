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ФХУ объявила, что Донбасс и Краматорск будут сняты с чемпионата Украины

Хоккей
(2 голосов)

Конфликт достиг пиковой точки

ФХУ объявила, что Донбасс и Краматорск будут сняты с чемпионата Украины

фото - ФХУ

Новина українською

Накануне Донбасс в матче регулярного чемпионата УХЛ со счетом 2:0 обыграл Краматорск. Оба клуба проигнорировали решение Федерации хоккея Украины и в третий раз выпустили на лед дисквалифицированных хоккеистов.

«Несмотря на официальное предупреждение от Федерации хоккея Украины, Донбасс и Краматорск в очном противостоянии в рамках регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги снова нарушили регламент.

Клубы выставили на лед всех семерых игроков, временно отлученных Дисциплинарным комитетом ФХУ на период расследования производства по срыву подготовки Украины к чемпионату мира-2022.

Хоккеисты вышли на лед, а этим фактически подтвердили факт снятия своих команд с чемпионата. Напомним, что регламент клубы из Донбасса нарушают уже третий раз подряд», - говорится в заявлении ФХУ.

Официальное решение дисциплинарного комитета ФХУ по Донбассу и Краматорску ожидается сегодня, 24 ноября.

В случае снятия Донбасса и Краматорска в УХЛ останется всего шесть клубов.

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) УХЛ ФХУ ХК Краматорск
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