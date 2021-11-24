Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФХУ объявила, что Донбасс и Краматорск будут сняты с чемпионата Украины
Конфликт достиг пиковой точки
фото - ФХУ
Накануне Донбасс в матче регулярного чемпионата УХЛ со счетом 2:0 обыграл Краматорск. Оба клуба проигнорировали решение Федерации хоккея Украины и в третий раз выпустили на лед дисквалифицированных хоккеистов.
«Несмотря на официальное предупреждение от Федерации хоккея Украины, Донбасс и Краматорск в очном противостоянии в рамках регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги снова нарушили регламент.
Клубы выставили на лед всех семерых игроков, временно отлученных Дисциплинарным комитетом ФХУ на период расследования производства по срыву подготовки Украины к чемпионату мира-2022.
Хоккеисты вышли на лед, а этим фактически подтвердили факт снятия своих команд с чемпионата. Напомним, что регламент клубы из Донбасса нарушают уже третий раз подряд», - говорится в заявлении ФХУ.
Официальное решение дисциплинарного комитета ФХУ по Донбассу и Краматорску ожидается сегодня, 24 ноября.
В случае снятия Донбасса и Краматорска в УХЛ останется всего шесть клубов.
Популярное сейчас
- Ракицкий реализовал пенальти на последних минутах и вывел Зенит в Лигу Европы
- Суркис: Если попадем в следующем сезоне в ЛЧ, то уже не будем там смотреться как мальчики для битья
- Сергей Шебек о падении Буяльского: Шокирующий момент. Зачем помогать Баварии?
- НХЛ. Вашингтон уничтожил Сан-Хосе, Аризона в овертайме обыграла Детройт
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО