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Официально. Донбасс и Краматорск сняты с чемпионата Украины

Хоккей
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Решение Федерации хоккея Украины

Официально. Донбасс и Краматорск сняты с чемпионата Украины

Фото: ХК Донбасс / Автор неизвестен

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Дисциплинарный комитет ФХУ на официальном уровне сообщил об исключении Донбасса и Краматорска из числа участников регулярного чемпионата УХЛ по причине нарушения регламента ФХУ.

Ранее ФХУ временно отстранила шестерых игроков Донбасса (Филипп Пангелов-Юлдашев, Виталий Андрейкив, Виктор Захаров, Александр Пересунько, Никита Буценко и Илья Коренчук) и хоккеиста Краматорска Павла Тарана. Вышеперечисленные игроки получили дисквалификацию от федерации после того, как по решению своих клубов покинули расположение сборной Украины перед турниром Euro Hockey Challenge.

Донбасс и Краматорск в трех матчах подряд задействовали дисквалифицированных игроков, за что получили три технических поражения.

«Также против этих игроков и их клубов будут применены санкции, означающие международную изоляцию. Наказанные могут подать апелляцию в установленном регламентом порядке», - говорится в заявлении ФХУ.

УХЛ на данный момент никак не отреагировала на решение Федерации хоккея Украины относительно Донбасса и Краматорска.

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) УХЛ ФХУ ХК Краматорск
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