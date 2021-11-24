Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально. Донбасс и Краматорск сняты с чемпионата Украины
Решение Федерации хоккея Украины
Фото: ХК Донбасс / Автор неизвестен
Дисциплинарный комитет ФХУ на официальном уровне сообщил об исключении Донбасса и Краматорска из числа участников регулярного чемпионата УХЛ по причине нарушения регламента ФХУ.
Ранее ФХУ временно отстранила шестерых игроков Донбасса (Филипп Пангелов-Юлдашев, Виталий Андрейкив, Виктор Захаров, Александр Пересунько, Никита Буценко и Илья Коренчук) и хоккеиста Краматорска Павла Тарана. Вышеперечисленные игроки получили дисквалификацию от федерации после того, как по решению своих клубов покинули расположение сборной Украины перед турниром Euro Hockey Challenge.
Донбасс и Краматорск в трех матчах подряд задействовали дисквалифицированных игроков, за что получили три технических поражения.
«Также против этих игроков и их клубов будут применены санкции, означающие международную изоляцию. Наказанные могут подать апелляцию в установленном регламентом порядке», - говорится в заявлении ФХУ.
УХЛ на данный момент никак не отреагировала на решение Федерации хоккея Украины относительно Донбасса и Краматорска.
Популярное сейчас
- Тюрьма, но условно. Стало известно, какое наказание получит Бензема за дело о шантаже Вальбуэна
- Суркис: Если не назначать такие пенальти в первом тайме, то я вообще не понимаю, какие нужно
- Динамо без евровесны, Яремчук не забил Барсе, Шевчук в Вересе. Главные новости за 23 ноября
- Краматорск и Мариуполь обратился в ДК ФХУ
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО