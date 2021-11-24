Белый Барс объявил о снятии с УХЛ

Белоцерковский "Белый Барс" опубликовал официальное заявление о прекращении выступлений в Украинской хоккейной лиге.

"Хоккейный клуб "Белый Барс" прекращает участие в чемпионате Украинской хоккейной лиги сезона 21/22. Такое решение было принято в знак солидарности с другими украинскими клубами.

О возможности такого развития событий в случае применения санкций к клубам "Донбасс" и "Краматорск" руководство ХК "Белый Барс" сообщил офис ФХУ письмом от 23-11-2021 года".

Теперь "Белый Барс" планирует выступать в новосозданой Суперлиге.

Напомним, ранее дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины снял с чемпионата Украины "Донбасс" и "Краматорск".