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Белый Барс объявил о снятии с УХЛ

Хоккей
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Клуб поддержал Донбасс и Краматорск

Белый Барс объявил о снятии с УХЛ

Фото: hc-bbars.com.ua

Новина українською

Белоцерковский "Белый Барс" опубликовал официальное заявление о прекращении выступлений в Украинской хоккейной лиге.

"Хоккейный клуб "Белый Барс" прекращает участие в чемпионате Украинской хоккейной лиги сезона 21/22. Такое решение было принято в знак солидарности с другими украинскими клубами.

О возможности такого развития событий в случае применения санкций к клубам "Донбасс" и "Краматорск" руководство ХК "Белый Барс" сообщил офис ФХУ письмом от 23-11-2021 года".

Теперь "Белый Барс" планирует выступать в новосозданой Суперлиге.

Напомним, ранее дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины снял с чемпионата Украины "Донбасс" и "Краматорск".

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В статье: Белый Барс (Белая Церковь) ХК Белый барс (Белая Церковь)
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