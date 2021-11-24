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Белый Барс объявил о снятии с УХЛ
Клуб поддержал Донбасс и Краматорск
Фото: hc-bbars.com.ua
Белоцерковский "Белый Барс" опубликовал официальное заявление о прекращении выступлений в Украинской хоккейной лиге.
"Хоккейный клуб "Белый Барс" прекращает участие в чемпионате Украинской хоккейной лиги сезона 21/22. Такое решение было принято в знак солидарности с другими украинскими клубами.
О возможности такого развития событий в случае применения санкций к клубам "Донбасс" и "Краматорск" руководство ХК "Белый Барс" сообщил офис ФХУ письмом от 23-11-2021 года".
Теперь "Белый Барс" планирует выступать в новосозданой Суперлиге.
Напомним, ранее дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины снял с чемпионата Украины "Донбасс" и "Краматорск".
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