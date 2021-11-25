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НХЛ. Вашингтон разобрался с Монреалем, Эдмонтон на выезде огорчил Аризону
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашингтон – Монреаль – 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)
Питтсбург – Ванкувер – 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Нью-Джерси – Миннесота – 2:3 (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Флорида – Филадельфия – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Коламбус – Виннипег – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Баффало – Бостон – 1:5 (1:4, 0:0, 0:1)
Айлендерс – Рейнджерс – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Детройт – Сент-Луис – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Нэшвилл – Вегас – 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)
Колорадо – Анахайм – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Аризона – Эдмонтон – 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)
Сиэтл – Каролина – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Лос-Анджелес – Торонто – 2:6 (0:1, 1:4, 1:1)
Сан-Хосе – Оттава – 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)
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