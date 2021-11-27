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НХЛ. Тампа-Бэй разгромила Сиэтл, Айлендерс минимально уступили Питтсбургу

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Тампа-Бэй разгромила Сиэтл, Айлендерс минимально уступили Питтсбургу

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В ночь с 26 на 27 сентября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Флорида"

4 – 3 (0-1; 3-1; 1-1)

"Нэшвилл" – "Нью-Джерси"

4 – 2 (1-0; 1-0; 2-2)

"Баффало" – "Монреаль"

4 – 1 (1-1; 2-0; 1-0)

"Коламбус" – "Ванкувер"

4 – 2 (1-1; 1-1; 2-0)

"Тампа-Бей" – "Сиэтл"

3 – 0 (1-0; 1-0; 1-0)

"Айлендерс" – "Питтсбург"

0 – 1 (0-0; 0-1; 0-0)

"Даллас" – "Колорадо"

3 – 1 (2-0; 1-0; 0-1)

"Сан-Хосе" – "Торонто"

1 – 4 (1-2; 0-2; 0-0)

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В статье: НХЛ
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