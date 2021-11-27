Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Тампа-Бэй разгромила Сиэтл, Айлендерс минимально уступили Питтсбургу
Результаты тура НХЛ
google.co.uk
В ночь с 26 на 27 сентября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Флорида"
4 – 3 (0-1; 3-1; 1-1)
"Нэшвилл" – "Нью-Джерси"
4 – 2 (1-0; 1-0; 2-2)
"Баффало" – "Монреаль"
4 – 1 (1-1; 2-0; 1-0)
"Коламбус" – "Ванкувер"
4 – 2 (1-1; 1-1; 2-0)
"Тампа-Бей" – "Сиэтл"
3 – 0 (1-0; 1-0; 1-0)
"Айлендерс" – "Питтсбург"
0 – 1 (0-0; 0-1; 0-0)
"Даллас" – "Колорадо"
3 – 1 (2-0; 1-0; 0-1)
"Сан-Хосе" – "Торонто"
1 – 4 (1-2; 0-2; 0-0)
Популярное сейчас
- Жребий для Украины, очередное поражение Мариуполя. Главные новости за 26 ноября
- Шотландский журналист: Жеребьевкой должны быть довольны и мы, и Украина
- Сабо: Зачем нам Россия? Эти б###и, что они делают? Путин с ума сошел?
- Официально. Донбасс и Краматорск сняты с чемпионата Украины
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова