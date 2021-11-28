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НХЛ. Детройт в овертайме побеждает Баффало, Питтсбург уступает Монреалю
Результаты матчей тура НХЛ
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В ночь с 27 на 28 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Флорида" – "Сиэтл"
1 – 4 (1-2; 0-0; 0-2)
"Вегас" – "Эдмонтон"
2 – 3 (0-2; 1-1; 1-0)
"Детройт" – "Баффало"
3 – 2 после ОТ (0-0; 2-1; 0-1; 1-0)
"Лос-Анджелес" – "Оттава"
4 – 2 (1-1; 2-1; 1-0)
"Питтсбург" – "Монреаль"
3 – 6 (0-0; 0-1; 3-5)
"Аризона" – "Даллас"
2 – 3 (1-2; 1-1; 0-0)
"Сент-Луис" – "Коламбус"
6 – 3 (0-1; 3-0; 3-2)
"Колорадо" – "Нэшвилл"
6 – 2 (2-0; 1-1; 3-1)
"Калгари" – "Виннипег"
2 – 4 (2-1; 0-1; 0-2)
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