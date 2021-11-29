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НХЛ. Вашингтон обыграл Каролину, Миннесота огорчила Тампу

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Вашингтон обыграл Каролину, Миннесота огорчила Тампу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Каролина – Вашингтон – 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Миннесота – Тампа-Бэй – 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Нью-Джерси – Филадельфия – 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Бостон – Ванкувер – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Чикаго – Сан-Хосе – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Анахайм – Торонто – 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз
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