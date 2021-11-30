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НХЛ. Сиэтл забросил семь шайб в ворота Баффало, Питтсбург проиграл Калгари
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Баффало – Сиэтл – 4:7 (0:3, 2:2, 2:2)
Монреаль – Ванкувер – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Виннипег – Аризона – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Калгари – Питтсбург – 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
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